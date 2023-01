Skriniar-PSG, l’Inter attende offerta al rialzo. Corsa a 3 per sostituirlo! − SM

L’Inter aspetta un’offerta al rialzo del PSG per anticipare l’addio di Skriniar ora a gennaio. Prima offerta da 10 milioni rifiutata. In caso di affondo parigino, i nerazzurri si fionderanno su uno di questi tre nomi

LA SITUAZIONE − Claudio Raimondi, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha aggiornato sulla vicenda legata allo slovacco: «L’offerta è arrivata del PSG, giudicata insufficiente dall’Inter. Per la prossima estate ha già firmato per il club parigino. L’Inter ha rifiutato 10 milioni, vuole 20. Se non ci sarà un aumento, resterà. L’Inter ha fretta perché il mercato chiuderà martedì sera, i nomi sono: Lindelof, Becao, Tiago Djalò. Tutti spendibilissimi e validissimi, ma serve che arrivi entro massimo domani un’offerta vicina ai 15-18 milioni».