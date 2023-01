Skriniar-Inter, un solo errore rischia di far finire anche l’amore (oltre al rapporto)

L’amore tra Milan Skriniar e l’Inter è ormai ai titoli di coda. E in questo epilogo pesa soprattutto un comportamento inaspettato del difensore. Che pone fine anche al legame affettivo con l’ambiente nerazzurro.

STRADA DESIGNATA – Fino a pochi giorni, le colpe della fine annunciata del rapporto tra l’Inter e Milan Skriniar pendevano più dalla parte della società. Che in questa vicenda ha commesso diversi errori di valutazione. A partire da quello principale. Ossia non rinnovare il difensore slovacco nel corso della scorsa stagione. Per arrivare poi al rifiuto di oltre 50 milioni di euro ad un anno dalla scadenza del contratto. Un errore che rischia di lasciare ferite sanguinanti, col (facile) senno di poi. Una gestione pessima, evitabile soprattutto alla luce dell’epilogo con Ivan Perisic, molto simile nei tempi e nei modi. Che, proprio come in quella vicenda, metteva il giocatore al riparo da qualsiasi giudizio.

LECITA SCELTA – Il prossimo 11 febbraio Skriniar compirà 28 anni. Da un punto di vista professionale, è quindi perfettamente legittimo accettare un contratto ricco come quello del PSG. Per andare a giocare in un contesto più competitivo (guardando oltre alla Ligue 1) e dall’orizzonte più lungo. Tutte cose che l’Inter avrebbe potuto vanificare dimostrando innanzitutto riconoscenza. E quindi rinnovando il numero 37 insieme agli altri big (Lautaro Martinez, Barella e Bastoni). E soprattutto offrendo una visione ad ampio respiro, che vada più in là del breve termine. Cosa che invece, data la situazione finanziaria del club, non è affatto possibile. Non è certo colpa di Skriniar, ma renderebbe sicuramente più digeribile la sua scelta. Ma tutte queste considerazioni si fermano alla serata di lunedì 23 gennaio. In quel momento, tutto cambia.

Skriniar, le parole (non sue) cancellano l’affetto dell’Inter

STRAPPO DEFINITIVO – Rifacciamo tuttavia un passo indietro. In questi mesi Skriniar non sempre ha brillato. Ma se non altro non sembrava che la situazione legata al rinnovo lo turbasse più di tanto. Nei fatti, il difensore ha sempre messo in campo i valori che hanno fatto innamorare di lui i tifosi. Inorgogliti ancor di più nel vederlo con la fascia di capitano al braccio. Che fino all’ultimo hanno sostenuto il 37, dimostrandogli amore incondizionato. Un amore cancellato con poche parole da parte del suo agente, Roberto Sistici. Che ha messo di fatto fine a tutto con le dichiarazioni infelici nel corso di Inter-Empoli.

SGARBO INDELICATO – Tra Skriniar e i tifosi dell’Inter c’è sempre stato un rapporto abbastanza diretto. Lui stesso in estate aveva detto che il suo futuro lo avrebbe annunciato in prima persona. Senza filtri e in modo trasparente. Un po’ come fece proprio Perisic, che di fatto pre-annunciò l’addio dopo la vittoria della Coppa Italia. Togliendosi pure qualche sassolino nei confronti della dirigenza. Senza far parlare un intermediario al suo posto. Perché tale Sistici è uno sconosciuto mai visto fino a quel momento. Una scelta piuttosto codarda, da parte di Skriniar, che cancella tutto in un attimo. Una piccola mossa che però ora mette tutti dalla stessa parte. Ossia sperare di vedere Skriniar lontano dall’Inter il prima possibile.