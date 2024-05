Oaktree entra nell’Inter con un primo obiettivo. E in positivo – Sky

Da poco meno di due ore Oaktree ha annunciato di aver rilevato le azioni dell’Inter da Suning. Su cosa farà il fondo americano si è espresso il giornalista Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24.

LA CERTEZZA – A metà mattina, Oaktree ha annunciato quanto ormai si era capito da tre giorni: è il nuovo proprietario dell’Inter. Quanto segnalato dal fondo americano è analizzato da Matteo Barzaghi, segnalando i risvolti: «Il comunicato qualche indizio lo dà. Gli argomenti principali sono la soddisfazione per l’andamento sportivo della squadra, la voglia di migliorare i conti e il denaro immesso tre anni fa, in un periodo difficile per l’Inter. Anche grazie a questo l’Inter è riuscita a vincere. L’era Zhang finisce dopo otto anni, dopo la famiglia Moratti Steven Zhang è il presidente che ha ottenuto più coppe».

Oaktree entra nell’Inter non per smantellarla, ma per consolidarla

IN ASCESA – La sensazione, ribadisce Barzaghi, è che Oaktree voglia far crescere il club: «La domanda è quanto il fondo americano vorrà incidere nella storia dell’Inter, che tipo di ragionamenti vorrà fare. Viene da pensare, leggendo il comunicato, che Oaktree voglia prendere quello di buono che hanno fatto l’Inter e i suoi dirigenti, portandolo avanti migliorando la situazione economica e dando stabilità. Non sembrano le riflessioni di un fondo che ha intenzione di trovare un acquirente a breve termine, ma di un fondo americano che vuole prendere l’Inter, portarla in una nuova dimensione, farla crescere di più e poi operare il business. È importante sottolineare l’apprezzamento per il management già presente».