Marotta: «Inzaghi bravissimo allenatore. Siamo autorevoli»

Giuseppe Marotta è orgoglioso del lavoro della dirigenza, ma anche di quello della squadra e del tecnico Simone Inzaghi. Il suo intervento su Dazn.

MOMENTO – Giuseppe Marotta è fiero del lavoro in casa Inter: «Direi che più del risultato, sicuramente importante, quello che ci lusinga è la prestazione di grande autorevolezza e maturità. Questo ci permette di affrontare ogni tipo di avversario, ieri lo abbiamo dimostrato. Maturità è sinonimo di consapevolezza di avere un ruolo importante, di rispettare gli avversari entrando in campo per ottenere sempre il massimo risultato. Nel mondo dello sport è importante, in particolare nel calcio. Posso dire che io coordino e sono responsabile di un’area caratterizzata da collaboratori molto bravi come Baccin, Ausilio e Zanetti. Siamo una seconda squadra da cui attingiamo la politica del cambiamento. Per adesso i risultati ci danno ragione. A questo punto della stagione siamo in una fase interlocutoria, ci sono tanti punti e appuntamenti. Mister Inzaghi sta dimostrando di essere un bravissimo allenatore, abbiamo un organico che risponde alle indicazioni dell’allenatore e alle aspettative del club»