Lukaku: «Speriamo di realizzare il sogno dei tifosi dell’Inter! Futuro? Dopo la finale»

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del media-day della finale di Champions League. Queste le parole dell’attaccante belga

Queste le parole di Lukaku: «Finale di Champions League? Io sapevo che si poteva fare, l’ho detto a lui (a Steven Zhang, ndr). Si poteva andare in finale di Champions League. Alla fine siamo qui, sono molto contento abbiamo meritato questo traguardo. Deve crederci un giocatore, deve sempre avere fiducia nella squadra, io ho sempre avuto fiducia nei miei compagni che sono come i miei fratelli. Speriamo di realizzare il sogno di tutti gli interisti del mondo. Manchester City? Dobbiamo essere molto compatti come squadra, però dobbiamo fare una partita completa al livello difensivo ma anche con la palla non dobbiamo avere paura di giocare. Sapere le zone in cui tenere la palla, dove attaccare. L’allenatore con lo staff farà l’analisi nel prossimo giorno e saremo pronti. Titolare in finale? Adesso la gente sta vedendo cosa so fare per la squadra. Alla fine l’Inter è più importante, il mister deve fare delle decisioni. La gente pensa che sia una risposta politica, ma io non devo guardare a me stesso. Io voglio vedere l’Inter che vince. Futuro? Ne parliamo dopo la finale»