LIVE – Calendario Serie A 2021-2022, in diretta tutte le giornate e l’Inter

Il calendario della Serie A 2021-2022 sarà svelato a partire dalle ore 18.30. Segui LIVE su Inter-News.it tutte le giornate del prossimo campionato, che prenderà il via sabato 21 agosto.

18.29 Tutto pronto. Sull’Inter c’è un’ulteriore particolarità: alla settima giornata i nerazzurri giocheranno in trasferta, così come il Milan, per via delle semifinali di UEFA Nations League dove uno degli stadi sarà il Meazza.

18.25 Pochi istanti all’inizio della cerimonia. Da ricordare che quest’anno ci sarà una sosta per le nazionali in più, nell’ultima domenica di gennaio, complice la Coppa d’Africa.

18.15 I vari dirigenti stanno entrando nella location scelta per la presentazione. A breve si comincia.

18.00 Mezz’ora al via della cerimonia per la presentazione del calendario della Serie A 2021-2022. Di seguito le principali informazioni, qui i criteri di compilazione.

La Serie A 2021-2022 prenderà il via sabato 21 agosto, con gli anticipi della prima giornata. La novità rispetto al passato è che il calendario sarà asimmetrico: questo significa che le giornate del girone d’andata e di quello di ritorno non saranno più uguali, cambierà sia l’ordine sia le partite all’interno dello stesso turno. Questo significa che, potenzialmente, l’Inter potrà sfidare una squadra nella prima giornata per il girone d’andata e nell’ultima giornata per il girone di ritorno. C’è un paletto: fra andata e ritorno con la stessa squadra devono passare almeno altre otto partite. Alla prima giornata l’Inter può incontrare chiunque, perché negli ultimi due campionati aveva sfidato squadre poi retrocesse, tranne il Milan. All’ultima giornata, invece, oltre ai rossoneri non potrà sfidare Atalanta e Udinese. Di seguito tutte le date delle giornate.

CALENDARIO SERIE A 2021-2022 – GIRONE D’ANDATA

Prima giornata: domenica 22 agosto 2021

Seconda giornata: domenica 29 agosto 2021

Terza giornata: domenica 12 settembre 2021

Quarta giornata: domenica 19 settembre 2021

Quinta giornata: mercoledì 22 settembre 2021 (turno infrasettimanale)

Sesta giornata: domenica 26 settembre 2021

Settima giornata: domenica 3 ottobre 2021

Ottava giornata: domenica 17 ottobre 2021

Nona giornata: domenica 24 ottobre 2021

Decima giornata: mercoledì 27 ottobre 2021 (turno infrasettimanale)

Undicesima giornata: domenica 31 ottobre 2021

Dodicesima giornata: domenica 7 novembre 2021

Tredicesima giornata: domenica 21 novembre 2021

Quattordicesima giornata: domenica 28 novembre 2021

Quindicesima giornata: mercoledì 1 dicembre 2021 (turno infrasettimanale)

Sedicesima giornata: domenica 5 dicembre 2021

Diciassettesima giornata: domenica 12 dicembre 2021

Diciottesima giornata: domenica 19 dicembre 2021

Diciannovesima giornata: mercoledì 22 dicembre 2021 (turno infrasettimanale)

CALENDARIO SERIE A 2021-2022 – GIRONE DI RITORNO



Ventesima giornata: giovedì 6 gennaio 2022 (turno infrasettimanale)

Ventunesima giornata: domenica 9 gennaio 2022

Ventiduesima giornata: domenica 16 gennaio 2022

Ventitreesima giornata: domenica 23 gennaio 2022

Ventiquattresima giornata: domenica 6 febbraio 2022

Venticinquesima giornata: domenica 13 febbraio 2022

Ventiseiesima giornata: domenica 20 febbraio 2022

Ventisettesima giornata: domenica 27 febbraio 2022

Ventottesima giornata: domenica 6 marzo 2022

Ventinovesima giornata: domenica 13 marzo 2022

Trentesima giornata: domenica 20 marzo 2022

Trentunesima giornata: domenica 3 aprile 2022

Trentaduesima giornata: domenica 10 aprile 2022

Trentatreesima giornata: domenica 17 aprile 2022

Trentaquattresima giornata: domenica 24 aprile 2022

Trentacinquesima giornata: domenica 1 maggio 2022

Trentaseiesima giornata: domenica 8 maggio 2022

Trentasettesima giornata: domenica 15 maggio 2022

Trentottesima giornata: domenica 22 maggio 2022

La Serie A 2021-2022 si fermerà come sosta per le nazionali domenica 5 settembre 2021, domenica 10 ottobre 2021, domenica 14 novembre 2021, domenica 30 gennaio 2022 e domenica 27 marzo 2022, più domenica 26 dicembre 2021 e domenica 2 gennaio 2022 come sosta per le festività natalizie.