Lautaro Martinez, gol qualificazione! Inter corsara a Salisburgo

Salisburgo-Inter è terminata sul punteggio di 0-1. Lautaro Martinez, nel finale, firma il successo che vale la qualificazione agli ottavi di Champions League



VITTORIA – L’Inter vince a Salisburgo e si qualifica agli ottavi di Champions League con due turni d’anticipo. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa la squadra di Inzaghi si mostra più intraprendente dei padroni di casa pur concedendo qualcosa ai padroni di casa che si rendono pericolosi con Gloukh al 54′ e Konaté al 58′. La svolta della gara al 68′: esce Sanchez ed entra Lautaro Martinez ed il “Toro” proprizia subito un’occasione da corner con una spizzata che di poco, Thuram, non trasforma in gol. Al 77′ Asllani, entrato al posto di Calhanoglu, impegna Schlager con un bel tiro da fuori. All’82’ è Lautaro Martinez a sfiorare il gol: apertura di Barella per Bastoni che crossa in mezzo per l’argentino che, in torsione di testa, centra la traversa. È il preludio al gol: all’84’ l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Inter per tocco di mano di Bidstrup. Dal dischetto è glaciale Lautaro Martinez che segna il gol che vale lo 0-1 ed i tre punti per l’Inter. In pieno recupero il ‘Toro’ avrebbe l’occasione di raddoppiare: ma tutto solo in area di rigore spreca di sinistro.

SALISBURGO-INTER 0-1

Lautaro Martinez 85′ (rig)