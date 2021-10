Inter, terza rimonta di fila: la squadra di Inzaghi non si arrende mai – TS

L’Inter di Inzaghi secondo TuttoSport ha già registrato un primato assoluto, cioè l’aver rimontato il risultato per la terza volta di fila. È successo contro il Sassuolo, prima ancora contro Atalanta e Fiorentina.

MAI ARRENDERSI – Inter, la rimonta di Reggio Emilia contro il Sassuolo è stata la terza consecutiva in campionato, anche in questo caso maturata nel secondo tempo dopo essere andati in svantaggio nel primo. Dalla sconfitta alla vittoria a Firenze, dall’1-2 al pareggio con l’Atalanta a San Siro e dal passivo di 1-0 contro il Sassuolo all’1-2 finale. È la prima volta che i nerazzurri riescono a rimontare il risultato per tre giornate di fila. Arma a doppio taglio per Inzaghi che da un lato concede tanto nei primi tempi, ma la nota positiva è che comunque la squadra non si arrende e riesce comunque a ribaltare il punteggio. Grandi meriti anche a Simone Inzaghi, che, ancora una volta, è riuscito ad essere decisivo con le sostituzioni. Contro il Sassuolo sono stati ben quattro e tutti in un colpo.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi