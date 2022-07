Inter, secondo allenamento nel pomeriggio. Non sarà un caso unico – SM

L’Inter oggi si è riunita per il primo allenamento stagionale ad Appiano Gentile (QUI per ulteriori dettagli). Secondo quanto riportato da Sportmediaset, oggi la squadra si riunirà anche nel pomeriggio.

DOPPIA SEDUTA – L’Inter questa mattina si è allenata senza i nazionali e con ben diciassette ragazzi della Primavera. Dopo il pranzo e qualche ora di relax, la squadra si riunirà nel pomeriggio per la seconda seduta di allenamento, ma non sarà un caso unico. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, in questa prima fase della preparazione, lo staff nerazzurro ha spesso previsto delle doppie sedute di lavoro (mattina e pomeriggio).