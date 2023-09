Inter-Sassuolo, Frattesi con Barella! Cambi in difesa: la probabile – SM

Inter-Sassuolo è in programma alle 20:45. Inzaghi, secondo SportMediaset, potrebbe proporre Frattesi e Barella insieme dal 1′. Previsti cambi in difesa

SCELTE – Dopo la vittoria ad Empoli, l’Inter prosegue la sua marcia in campionato. A San Siro l’avversario sarà il Sassuolo di Dionisi. Secondo quanto riferito da SportMediaset Inzaghi potrebbe decidere di far riposare Mkhitaryan, con Frattesi e Barella pronti a scendere in campo insieme dal 1′. A completare il reparto Calhanoglu. In difesa turno di riposo per Pavard, con Darmian al suo posto, e Bastoni, con de Vrij titolare in mezzo ed Acerbi spostato a sinistra. In attacco confermata la coppia Lautaro Martinez-Thuram. Di seguito la probabile formazione dell’Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.