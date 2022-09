Inter, Inzaghi non le manda a dire alla squadra: «Serve maggiore ferocia!»

L’Inter ieri al completo si è riunita in sala video per analizzare gli errori commessi nel derby. Simone Inzaghi come riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, ha chiesto meno presunzione e più sacrificio.

CONFRONTO SQUADRA-ALLENATORE – È arrivato il momento di affrontare direttamente i problemi e mettere il gruppo davanti alle proprie responsabilità. Ecco perché, nella giornata di ieri, mister Simone Inzaghi ha riunito tutta la squadra al completo per analizzare e correggere gli errori commessi durante il derby. Deciso e in alcuni frangenti anche duro, il tecnico ha messo subito le cose in chiaro: «La sfortuna non esiste bisogna cercare di fare girare gli episodi a favore con maggiore ferocia». Ora serve una reazione da vera Inter. Certo, contro il Bayern Monaco non sarà facile, ma il debutto in UEFA Champions League – peraltro a San Siro -, potrebbe essere un motivo in più per fare bene. Anche ieri, per l’allenamento alla Pinetina, era presente la dirigenza al completo. Ma Inzaghi ha tenuto a rapporto i suoi in sala video, proiettando le immagini del derby, con tutti gli errori commessi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno