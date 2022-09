Inter, andamento dei prestiti: Satriano prima volta, caso Vanheusden!

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nell’ultimo turno arriva il primo gol di Satriano con l’Empoli, mentre in Olanda si apre il caso Vanheusden.

RIEPILOGO PRESTITI – In questo weekend arrivano tre gol dai giocatori dell’Inter che si trovano in prestito con altre maglie. Il primo da segnalare è sicuramente quello di Martin Satriano. L’uruguaiano classe 2001 porta in vantaggio l’Empoli a Salerno, firmando così il primo gol in Serie A. Per le altre due reti bisogna invece scendere in Serie B. Si ripete Samuele Mulattieri, che chiude i conti in Frosinone-Como firmando il 2-0 a sei minuti dall’ingresso in campo. E anche Giovanni Fabbian, che dopo sette minuti apre il 3-0 della Reggina sul Palermo. Per il resto, le principali notizie arrivano dall’Olanda. Filip Stankovic subisce altre 4 reti col Volendam, portando il passivo totale a 17 (portiere più battuto in Eredivisie). Zinho Vanheusden è invece ufficialmente un caso. Il giovane difensore non risulta infortunato, eppure è ancora a zero minuti con la maglia dell’AZ Alkmaar. Brutte notizie per l’Inter, che potrebbe valutare un nuovo prestito a metà stagione.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Cremonese-Sassuolo 0-0: titolare, 90′ in campo

STEFANO SENSI (C) – Monza-Atalanta 0-2: titolare, sostituito al 76′

ANDREI RADU (P) – Cremonese-Sassuolo 0-0: titolare, 90′ in campo

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Lecce 1-0: titolare, sostituito all’81’

MARTIN SATRIANO (A) – Salernitana-Empoli 2-2: titolare, sostituito al 77′, 1 gol, 1 ammonizione

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Empoli 2-2: in panchina

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes-Stade Rennais 1-1: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Sparta Rotterdam-Volendam 4-0: titolare, 90′ in campo, 4 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – Sparta Rotterdam-Volendam 4-0: in panchina, subentra al 61′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Emmen-AZ Alkmaar 0-3: non convocato

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Como 2-0: in panchina, subentra al 65′, 1 gol

FRANCO CARBONI (D) – Cagliari-Modena 1-0: in panchina

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Palermo 3-0: titolare, 90′ in campo, 1 gol

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Pisa 2-1: titolare, sostituito all’intervallo, 1 ammonizione

EDDIE SALCEDO (A) – Bari-SPAL 2-2: in panchina, subentra al 79′

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Anderlecht-Leuven 2-2: titolare, 90′ in campo

DARIAN MALES (C) – Sion-Basilea 2-1: in panchina, subentra al 71′

FACUNDO COLIDIO (A) – Lanus-Tigre 1-2: titolare, sostituito al 93′