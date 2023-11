Inter-Frosinone, zero calcoli Inzaghi: in campo il miglior undici − Sky

Inter-Frosinone, match in programma domenica sera alle 20.45. Simone Inzaghi ha già le idee chiare, in campo andrà la miglior formazione possibile.

ULTIME − Per Inter-Frosinone l’obiettivo saranno i tre punti senza correre rischi. In campo, come riferisce Andrea Paventi in collegamento su Sky Sport 24, andrà la miglior formazione possibile. Dovrebbe rivedersi dunque Nicolò Barella dal primo minuto, così come Lautaro Martinez al centro dell’attacco e Federico Dimarco come laterale di sinistra. In mezzo al campo, occhio a Frattesi. La probabile formazione dell’Inter secondo Sky Sport.

(3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Lautaro Martinez, Thuram.