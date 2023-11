Bisseck ancora in cerca della ‘prima’: ecco i meno utilizzati all’Inter

Bisseck deve pazientare prima di poter sentirsi dire anche all’Inter l’atteso «buona la prima». I numeri parlano chiaro ma non manca poi molto all’atteso evento. Tra i calciatori (curiosamente tutti nuovi…) meno utilizzati finora da Inzaghi non spicca solo il nome del difensore tedesco

MENO UTILIZZATI – Escludendo i rientrati “esuberi” Lucien Agoumé e Stefano Sensi, che vantano appena una fugace presenza in stagione, in casa Inter tra i calciatori di movimento meno utilizzati figurano tre novità. In “cima” alla lista c’è il difensore tedesco Yann Bisseck con 3 presenze, di cui solo l’ultima in Champions League da titolare. Segue l’esterno colombiano Juan Cuadrado, fermo a 4 – tutte in Serie A e da subentrato – a causa dell’infortunio. Infine il centrocampista olandese Davy Klaassen, sceso in campo 5 volte ma dal 1′ solo una volta. Senza calcolare i minuti di recupero giocati, la classifica rovesciata di “utilizzo” vede in testa Bisseck con 53′. Poi Klaassen con 73′ e solo dopo Cuadrado con 97′. Ciò significa che il classe 2000 di Colonia è l’unico a non aver ancora messo nelle gambe almeno 90′, equivalenti a una partita intera: tre spezzoni valgono solo come antipasto per Bisseck. La sua (v)era Inter inizia solo adesso.

Nuova Inter: Bisseck sale, Klaassen scende?

NUOVI EQUILIBRI – Klaassen, infatti, grazie a ben 24′ di recupero può dire di aver completato un match in maglia Inter (per un totale di 97′ in cinque spezzoni, ndr). Un equilibrio destinato a cambiare sia in seguito all’infortunio di Benjamin Pavard, che permette a Bisseck di scalare le gerarchie di Simone Inzaghi in difesa, sia per l’eccessiva concorrenza in mezzo al campo. Sebbene lo stesso Inzaghi dica che il classe ’93 di Hilversum merita più spazio, è impensabile trovarlo a discapito del “quartetto” titolare. E con la crescita di Kristjan Asllani, le chance per Klaassen sono ancora meno. Le prossime occasioni dal 1′ probabilmente arriveranno in Champions League (grazie alla qualificazione già ottenuta, ndr) e in Coppa Italia, competizione che Inzaghi vuole vincere per il terzo anno consecutivo ma facendo uso sapiente delle rotazioni. Probabilmente in coppia con lo stesso Asllani, che non retrocede: Klaassen cerca spazio nell’Inter di Inzaghi ma è più facile vedere Bisseck in questo periodo. Aspettando Cuadrado…