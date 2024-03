Inter-Empoli, due dubbi per Inzaghi! La probabile formazione

Si avvicina Inter-Empoli, match in programma lunedì sera alle 20.45. Inzaghi ne recupera tre ed ha due dubbi di formazione: la probabile

PROBABILE FORMAZIONE −Inter-Empoli segna la ripartenza della squadra di Simone Inzaghi, che spera di chiudere quanto prima il discorso scudetto. Per il match in programma a Pasquetta, il tecnico ritrova tre infortunati: Sommer, Carlos Augusto e Sensi hanno recuperato e saranno a disposizione. Solo lo svizzero però ha la chance di partire titolare: tutto, presumibilmente, verrà deciso nel corso dell’allenamento di rifinitura ma è probabile che Sommer, lunedì sera, sia regolarmente in campo. In caso di forfait agirà Audero. L’altro dubbio di formazione riguarda la fascia destra: Darmian e Dumfries si contendono una maglia da titolare, con l’italiano leggermente in vantaggio. Per il resto solo conferme con Acerbi al centro della difesa, con Pavard e Bastoni. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. A sinistra Dimarco. In attacco pronta la coppia Thuram-Lautaro Martinez. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Empoli:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.