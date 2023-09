Inter a corto di energie: la stanchezza impone un turnover − CdS

Contro il Sassuolo è apparsa un’Inter stanca in alcune delle sue pedine più importanti. Per gestire un calendario così intenso, servirà un turnover ragionato

STANCHEZZA − L’Inter mercoledì sera ha trovato il suo primo stop stagionale, perdendo in casa 1-2 contro il Sassuolo. La squadra di Inzaghi ha palesato qualche sintomo di stanchezza, soprattutto nel secondo tempo. In primis il capitano Lautaro Martinez, praticamente sempre in campo durante queste prime partite sia in campionato che in Champions League. Lo stesso vale per i vari Mkhitaryan e Bastoni, gli unici tre ad aver iniziato sempre da titolari in queste sette gare di inizio stagione. Ora servirà un po’ di turnover. I nerazzurri già domani saranno di nuovo in campo contro la Salernitana, mentre martedì sera ritroveranno di nuovo la Champions League con l’arrivo del Benfica a Milano. Inzaghi dovrà dunque gestire correttamente le energie, dando slancio al suo turnover scientifico e ragionato.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia