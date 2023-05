Inter in campo a -2 dal Milan: si va verso il rientro di un difensore!

L’Inter si allena in direzione Milan per la semifinale d’andata di Champions League. Inzaghi può sorridere per l’ormai probabile rientro di un difensore

BUONE NOTIZIE − L’Inter si prepara ad Appiano Gentile in vista della partita contro il Milan, primo atto della semifinale di Champions League. Occhi puntati su due giocatori: Danilo D’Ambrosio e Robin Gosens. Il jolly campano dovrebbe recuperare in tempo per la sfida di mercoledì. Il giocatore si è infatti allenato con la squadra facendo sia lavoro atletico che di campo. Le prime immagini da Appiano Gentile.

Fonte: Twitter Inter