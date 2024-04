Inter-Cagliari, Arnautovic sfida Sanchez: le prime percentuali! − Sky

Tra due giorni Inter-Cagliari, sfida valevole per la trentaduesima giornata di campionato. Inzaghi dovrà sciogliere le riserve in attacco tra Arnautovic e Sanchez. Uno è leggermente avanti.

BAGARRE − Arnautovic in ballottaggio con Sanchez per una maglia dal primo minuto per Inter-Cagliari. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, ad oggi il cileno è leggermente avanti. In percentuale è 51 contro 49. L’attaccante ex Marsiglia, infatti, ha dimostrato di essere più in forma in queste ultime partite, visto anche il rientro di Arnautovic solamente nella serata di lunedì a Udine. Inzaghi, comunque, si prenderà tutto il tempo per decidere con calma il partner di Thuram, vista l’assenza per squalifica di Lautaro Martinez.