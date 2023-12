Euro 2024, girone D da Inter. Thuram, Arnautovic e non solo

Oggi ci sono stati i sorteggi di Euro 2024, il girone D sembra quello più difficile ed interessante. Nel raggruppamento tanti scontri tra giocatori dell’Inter.

SCONTRI – Francia, Austria, Olanda e la vincente del Playoff A nel girone D di Euro 2024. Il sorteggio si è svolto nel pomeriggio e ha regalato un insieme di scontri interessanti tra queste nazionali. L’Inter guarderà con attenzione, perché tra i protagonisti a meno di gravi infortuni vi saranno Marcus Thuram e Benjamin Pavard per la Francia, Marko Arnautovic per l’Austria e Denzel Dumfries con Stefan de Vrij per l’Olanda. L’attaccante nerazzurro titolare è una delle diverse opzioni a disposizione di Didier Deschamps, sarà in concorrenza con Olivier Giroud. Il suo compagno col numero 8 invece è ai margini della sua rappresentativa, con Ralf Rangnick non è sbocciata l’intesa in questi mesi. L’altro che difficilmente giocherà sarà de Vrij, che però è stato apprezzato ultimamente dal ct Ronald Koeman. I tesserati dell’Inter sicuri di iniziare tra gli undici delle rispettive nazionali sono Pavard e Dumfries, due perni nell’assetto tattico di Francia e Olanda. A giugno ci saranno spunti interessanti da Euro 2024, a Milano le sirene da Appiano Gentile saranno accese per osservare i giocatori che saranno convocati.