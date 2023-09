Dumfries on-fire: altro assist, ma non solo! L’Olanda vince in Irlanda

L’Olanda ha vinto 2-1 sul campo dell’Irlanda. Super performance ancora di Dumfries, che sigla il quarto assist in due partite con gli orange

PROTAGONISTA ANCORA − A Dublino va in scena Irlanda-Olanda, match valido per la sesta giornata del gruppo B. Partita subito accesa e quotata all’attacco. In campo dal primo minuto l’interista Denzel Dumfries, dalla panchina invece Stefan de Vrij. Pronti-via e dopo 4′, i padroni di casa passano in vantaggio: tocco di mani di van Dijk in area di rigore e penalty. Dal dischetto non sbaglia Idah. Ma chi di rigore ferisce, di rigore perisce: passano 15 minuti e Dumfries si inserisce senza palla ma il portiere Bazunu lo stende. Dagli 11 metri, perfetto Gakpo. Nella ripresa, è ancora il laterale dell’Inter ad essere decisivo: de Jong scodella per l’esterno destro che serve in maniera sublime Weghorst per il 2-1. Olanda in vantaggio al 55′. Per Dumfries si tratta del quarto assist in due partite con l’Olanda, dopo i tre messi a referto contro la Grecia. Gli Orange chiudono in gestione il match portandosi a casa altri tre punti.