Dimarco al lavoro con Spalletti: l’Inter e Inzaghi possono fidarsi!

Dimarco al lavoro con mister Luciano Spalletti può soltanto che migliorare. Il laterale dell’Inter può ancora crescere anche in Nazionale

CONFERMA − Stasera alle 20.45 l’Italia di Spalletti scenderà in campo contro la Macedonia del Nord. Il nuovo CT si affiderà a diversi giocatori dell’Inter, dovrebbero essere tre: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Nicolò Barella. Un occhio di riguardo va proprio al laterale mancino, l’ultimo degli interisti a scalare le gerarchie anche in Nazionale e prendersi la maglia da titolare. Dopo aver convinto Roberto Mancini, c’è da convincere il nuovo Commissario Tecnico, il quale però sembra già avere le idee ben chiare. Per Dimarco sarà un test di verifica molto importante da dover sfruttare al massimo.

MIGLIORARSI − Rispetto ai canoni interisti, l’esterno mancino dovrà giocare più da terzino che da ala tutta fascia. Se nel 3-5-2, Dimarco è uno dei giocatori più offensivi dell’Inter con ampia licenza di offendere, in Nazionale dovrà per forza di cose abbassare il suo baricentro e legarsi più con la difesa. Non sarà comunque una novità, visto che già col precedente CT Mancini, ha ricoperto questo ruolo. Spalletti predilige laterali che sappiano coniugare bene sia la fase di possesso che di non possesso, nonché giocatori dai piedi piuttosto educati. Dimarco dovrebbe trasformarsi nel Mario Rui del Napoli spallettiano campione d’Italia. Dunque, un laterale di buona spinta, capace di farsi trovare pronto in fase offensiva e pennellare palloni per l’Osimhen di turno (Immobile nel caso azzurro). Col tecnico di Certaldo può soltanto che migliorare, l’Inter e Inzaghi sono in buone mani.