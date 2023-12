Buchanan-Inter, avanti tutta! Ipotizzata la data di arrivo − CdS

L’Inter accelera per Tajon Buchanan. Il Bruges non farà muro e a metà strada i due club troveranno l’accordo definitivo. L’arrivo a Milano è imminente.

ACCELERATA − L’Inter può accogliere Buchanan già prima del 6 gennaio e quindi averlo a disposizione contro il Verona il giorno della Befana. Il Bruges non farà muro. I belgi chiedono una dozzina di milioni di euro, ma si accontenterebbero anche di 10. L’Inter, al momento, si è alzata a 8. La chiusura è imminente. L’esterno canadese è stato escluso nuovamente dal Bruges, che non l’ha convocato contro l’Union Saint Gilloise. Lui vuole l’Inter, tant’è che le due parti hanno già trovato un accordo sull’ingaggio. Con Buchanan l’Inter non solo sistema il problema Juan Cuadrado, ma si metterebbe ai ripari anche per l’estate in caso di addio di Denzel Dumfries. Non solo, per caratteristiche Buchanan si può adattare anche da centravanti aggiunto.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua