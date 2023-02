Becao sotto gli occhi, l’Inter testa il suo obiettivo! Stilato il prezzo − CdS

Domani sera in Inter-Udinese, il club nerazzurro potrà ammirare Rodrigo Becao. Il brasiliano è uno degli obiettivi per il dopo Milan Skriniar. L’Udinese ha fissato la base di partenza legata al cartellino

PRO E CONTRO − Becao è uno degli obiettivi profilati dall’Inter per la prossima stagione. C’è una difesa da puntellare. Skriniar andrà al PSG, D’Ambrosio è in scadenza di contratto così come de Vrij. Urge, dunque, guardarsi attorno e non farsi trovare impreparati. Domani sera a San Siro, in occasione di Inter-Udinese, la dirigenza nerazzurra potrà testare il difensore brasiliano. Sono diversi i pro legati all’affare Becao. In primis quello quello contrattuale. Il giocatore andrà in scadenza nel 2024 e quanto all’ingaggio le sue pretese non sono esorbitanti, anzi. Dal punto di vista prettamente tecnico, Becao è uno specialista nel ruolo di braccetto destro. Ovvero quello occupato proprio da Skriniar. Anche l’Inter ne ha potuto testare le qualità nel girone d’andata a Udine. Ah sì, c’è anche un dato che fa sorridere i tifosi nerazzurri: Becao è una bestia nera del Milan avendogli segnato tre volte nelle ultime quattro stagioni. Tra i contro c’è la poca esperienza internazionale avendo giocato praticamente solo all’Udinese e sporadicamente al CSKA Mosca. La base di partenza del club friulano è di 10 milioni di euro, anche se l’Inter ovviamente sarebbe più disposta a cogliere l’occasione di fronte a una cifra inferiore.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia