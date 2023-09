Thuram: «Primo gol? Molto soddisfatto! Ma c’è ancora da lavorare»

Per Thuram stasera primo gol con la Francia, nel 2-0 contro l’Irlanda al Parc des Princes e col padre Lilian in tribuna. L’attaccante dell’Inter, appena finita la partita, ha rilasciato un’intervista al canale francese TF1.

DAL MILAN ALL’INTER – Marcus Thuram è entrato in Francia-Irlanda al posto di Olivier Giroud, già sul punteggio di 1-0. Al 48′ ha raddoppiato, col suo primo gol con la Francia: «Sono molto soddisfatto. Un piacere segnare in una partita del genere. Potevo farne due ma meglio tenermeli per il prossimo match, stasera era molto importante la vittoria. Qualificazione sicura? No, aritmeticamente ancora no. Dobbiamo ancora lavorare e fare in modo di trovare i punti che mancano. Oggi però buona serata».