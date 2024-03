Sommer, infortunio in un’amichevole inutile: nulla di fatto per la Svizzera

Sabato sera disgraziato per l’Inter, che perde anche Sommer per infortunio. Il tutto in un’amichevole dal valore nullo: Danimarca-Svizzera finisce 0-0.

NON SUCCEDE NULLA – L’highlight principale di Danimarca-Svizzera è l’infortunio a Yann Sommer, sostituito al 37’ da Yvon Mvogo. Il portiere dell’Inter, in un’uscita al limite dell’area, ha ricevuto un colpo da Jannik Vestergaard e c’è apprensione per le condizioni della sua caviglia. Al Parken di Copenaghen dopo lo stop di Sommer non succede molto altro, con un tiro in porta per la Danimarca e due per la Svizzera. Il tutto condito da quattro minuti finali di recupero, che molti si sarebbero risparmiati. Una partita inutile, in una sosta per le nazionali inutile, che all’Inter costa il suo portiere. E, alla luce dell’infortunio a Sommer, la domanda è sempre una: c’era davvero la necessità di interrompere i campionati per queste amichevoli che contano zero?