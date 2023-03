Inter in nazionale: le partite dei 14 convocati (+1) per marzo

Saranno quattordici i giocatori dell’Inter impegnati in nazionale in questa sosta di marzo. Tra questi anche il giovanissimo Nikola Iliev, impegnato con la sua Bulgaria. Al termine della sosta l’Inter tornerà in campo sabato 1 aprile contro la Fiorentina a San Siro. Ecco l’elenco completo delle partite.

INTER IN NAZIONALE – PARTITE MARZO 2023

NICOLÒ BARELLA, FRANCESCO ACERBI, MATTEO DARMIAN – Italia-Inghilterra (Qualificazioni Euro 2024) giovedì 23 marzo ore 20:45 a Napoli, Italia; Malta-Italia (Qualificazioni Euro 2024) domenica 26 marzo ore 20:45 a Ta’Qali, Malta.

KRISTJAN ASLLANI – Polonia-Albania (Qualificazioni Euro 2024) lunedì 27 marzo a Varsavia, Polonia

VALENTIN CARBONI, LAUTARO MARTINEZ – Argentina-Panama (Amichevole) venerdì 24 marzo a Buenos Aires, Argentina. Argentina-Curaçao (Amichevole) martedì 28 marzo a Santiago del Estero, Argentina.

ROMELU LUKAKU – Svezia-Belgio (Qualificazioni Euro 2024), venerdì 24 marzo a Solna, Svezia. Germania-Belgio (Qualificazioni Euro 2024) martedì 28 marzo a Colonia, Germania.

EDIN DZEKO – Bosnia ed Erzegovina-Islanda (Qualificazioni Euro 2024) giovedì 23 marzo a Zenica, Bosnia. Slovacchia-Bosnia ed Erzegovina (Qualificazioni Euro 2024) domenica 26 marzo a Bratislava, in Slovacchia.

MARCELO BROZOVIC – Croazia-Galles (Qualificazioni Euro 2024) sabato 25 marzo a Spalato, Croazia. Turchia-Croazia (Qualificazioni Euro 2024) martedì 28 marzo a Bursa, in Turchia.

DENZEL DUMFRIES – Francia-Olanda (Qualificazioni Euro 2024) venerdì 24 marzo a Saint-Denis, Francia. Olanda-Gibilterra (Qualificazioni Euro 2024) lunedì 27 marzo a Rotterdam, in Olanda.

HAKAN CALHANOGLU – Armenia-Turchia (Qualificazioni Euro 2024) sabato 25 marzo a Erevan, in Armenia. Turchia-Croazia (Qualificazioni Euro 2024) martedì 28 marzo a Bursa, in Turchia.

RAOUL BELLANOVA – Serbia-Italia Under-21 (Amichevole) venerdì 24 marzo a Backa Topola, in Serbia. Italia-Ucraina Under-21 (Amichevole) lunedì 27 marzo a Reggio Calabria, Italia.

ALESSANDRO FONTANAROSA, MATTIA ZANOTTI – Norvegia-Italia Under-20 (U20 European Elite League) giovedì 23 marzo a Stavanger, in Norvegia. Italia-Germania Under-20 (U20 European Elite League) lunedì 27 marzo a Prato, in Italia.

NIKOLA ILIEV – Bulgaria-Montenegro (Qualificazioni Euro 2024) venerdì 24 marzo. Ungheria-Bulgaria (Qualificazioni Euro 2024) lunedì 27 marzo.