Europei Under-21, la UEFA mette una toppa: VAR ai quarti di finale

Gravi gli errori che hanno penalizzato l’Italia Under-21 nella sfida persa immeritatamente contro la Francia dei pari età. Secondo quanto riportato su Sky Sport, la UEFA inserisce il VAR dai quarti di finale in poi.

TECNOLOGOIA– L’ufficialità è arrivata in questi minuti, cioè quella di introdurre il VAR dai quarti di finale in poi. L’Italia Under-21 esce sconfitta e delusa dalla sfida contro la Francia, ma di certo non per colpa sua, bensì dell’arbitro per alcune decisioni a partita in corso, ma soprattutto contro l’UEFA che ha clamorosamente deciso per questa competizione di non introdurre PER NIENTE la tecnologia in campo: né il Var, né la goal line technology. In altre parole: arbitraggio vecchia maniera. Un errore enorme dall’inizio e la sconfitta dell’Italia lo dimostra. Ora la UEFA prova a riparare a torneo iniziato con l’introduzione del VAR dai quarti in poi.