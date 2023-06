Dzeko: «La Bosnia ha bisogno di giocatori nuovi. Portogallo forte»

Dzeko ha giocato (male) in Portogallo-Bosnia 3-0 di stasera, fallendo il possibile gol del vantaggio quando il punteggio era ancora 0-0 (vedi articolo). A fine partita, l’attaccante ormai vicino a lasciare l’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nazionale.

CONTENTO NONOSTANTE TUTTO – A Edin Dzeko non dà troppo fastidio la sconfitta per 3-0 della Bosnia in casa del Portogallo: «Penso che abbiamo dato il massimo. Abbiamo affrontato una delle migliori nazionali d’Europa, credo che in generale il Portogallo sia più forte di noi. Nel primo tempo, però, abbiamo giocato bene. Questa nazionale ha bisogno di giocatori nuovi e giovani, il commissario tecnico gli ha dato una possibilità e sicuramente possono migliorare partita dopo partita. Stasera abbiamo visto che sono in grado di farlo, ora martedì abbiamo un’altra gara e non possiamo fermarci».

Fonte: sportsport.ba