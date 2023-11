Brasile-Argentina inizia con forte ritardo dopo gli scontri al Maracanà

Brasile-Argentina è cominciata all’1.57 ora italiana, quando era prevista all’1.30. Questo per le numerose risse scoppiate sugli spalti appena prima del calcio d’inizio, con un duro intervento da parte della Polizia locale.

LO STOP – Dopo un quarto d’ora circa di “ritiro”, l’Argentina è tornata indietro e ha deciso di lasciare gli spogliatoi e sfidare il Brasile. Questo nonostante un clima molto teso al Maracanà, dove pochi minuti prima del via degli incidenti sulle tribune fra le due tifoserie hanno portato la Polizia a intervenire in maniera molto pesante. Questo ha provocato una dura reazione da parte della Seleccion, con alcuni giocatori che addirittura sono andati a contatto con le forze dell’ordine (fra questi Emiliano Martinez) prima di lasciare il campo. Per diversi minuti la disputa di Brasile-Argentina è stata in forte dubbio, poi sono arrivate le garanzie di sicurezza. Si gioca quindi, anche se il clima non è certo quello ideale. Nelle formazioni presente titolare Carlos Augusto, mentre Lautaro Martinez è in panchina. Brasile-Argentina completa le attività di questa sosta per quanto riguarda i giocatori dell’Inter: c’è anche Alexis Sanchez in campo col Cile in Ecuador, ma siamo già al secondo tempo. Con un ritardo non certo previsto.