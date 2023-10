Zuliani mette le mani avanti: «Lautaro Martinez condannato, Fagioli no!»

Claudio Zuliani esprime una sua personale opinione riguardo la vicenda legata a Nicolò Fagioli, facendo un paragone (che non esiste minimamente) con la vicenda legata a Lautaro Martinez. Il giornalista e tifoso della Juventus ne ha parlato attraverso il suo canale YouTube.

PARAGONE INCREDIBILE – Claudio Zuliani ha parlato così della vicenda legata al centrocampista della Juventus: «Questa è la vicenda personale di un ragazzo che è dentro un’inchiesta di scommesse e quindi è un problema personale, perché se poi sfocia in ludopatia è un problema, ma non ha ammazzato assolutamente nessuno e quindi già vedo gente che vuole speculare sulla sua immagine. La Juventus non c’entra assolutamente nulla, così come Pogba. Se due tesserati hanno commesso delle cose che non vanno fatte dal punto di vista personale, prenderanno la pena che meritano. Ma la Juventus non c’entra assolutamente nulla. Anche quella di Lautaro Martinez è una vicenda personale, dato che ha avuto un problema con una baby sitter. Però lui è stato condannato da un tribunale di Milano, Fagioli invece è indagato, che sono due cose diverse. C’è chi una cosa decide di non parlarne e chi mette le due vicende in primo piano».

Fonte: Claudio Zuliani [YouTube]