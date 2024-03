Zenga: «Sommer straordinario all’Inter, e avevo dei dubbi!»

Zenga dopo Inter-Genoa terminata sul punteggio di 2-1, in collegamento video con gli studi di DAZN ha parlato della situazione in campionato. La leggenda nerazzurra poi si è soffermato sulla prestazione di Yann Sommer in questa stagione e dell’impiego di Kristjan Asllani.

IN PUNTA DI PIEDI – Walter Zenga è fiducioso riguardo l’Inter di questa stagione e fa un grande complimento all’attuale portiere titolare: «Dopo la finale di Champions League sono stati cambiati diversi giocatori importanti, non è facile sostituire così di botto giocatori così importanti. Eppure dopo quella partita persa la squadra ha costruito delle vittorie straordinarie! Quindici punti di vantaggio dalla seconda, mi sembra delineato chi vince il campionato. Sommer? Anche io avevo dei dubbi, soprattutto dopo Samir Handanovic. In una squadra del genere fare quindici clean sheet non è facile, è il portiere giusto perché è entrato in punta di piedi non facendo cose straordinarie, ma sta bene! Bravo chi l’ha scelto. Asllani vero che ha giocato poco, però è stato bravo Inzaghi a capire quando inserirlo».