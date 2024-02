Zazzaroni: «I santi terreni dell’Inter funzionano! Ora due scenari»

Zazzaroni ha detto la sua sulla fuga dell’Inter, che ieri con la sconfitta della Juventus ha mantenuto il distacco di sette punti. Ha anche una gara da recuperare.

SANTI E PREGHIERE − Nel suo editoriale Ivan Zazzaroni si è espresso così sul rammarico della Juventus e sulla fuga dell’Inter: «Al sessantasettesimo hanno inquadrato un tifoso della Juve che – le mani giunte e lo sguardo rivolto al cielo – stava pregando tutti i santi possibili: immagino che lassù ne abbia anche la Juve, pur se non particolarmente attivi negli ultimi tempi. Fino a quel momento non c’era stato nulla da fare per la squadra di Allegri: perfino l’ingresso dell’applauditissimo Yildiz, ragazzo della provvidenza, non aveva prodotto miglioramenti. La preghiera dello juventino non è andata a buon fine: quest’anno funzionano meglio i santi terreni dell’Inter che adesso ha sette punti di vantaggio, una partita in meno e tre quarti di seconda stella sul petto».

COME IL NAPOLI − Zazzaroni ipotizza due scenari: «Con la Juve nuovamente battuta e il Milan dietro di un punto, l’Inter può tranquillamente ripetere la stagione del Napoli di Spalletti, che un anno fa – di questi tempi – aveva 15 punti di vantaggio proprio sui bianconeri (se non si considera la penalizzazione) e 18 su Inter e Milan. Al di là del “calo della remata” (metafora fabiocapelliana) che di solito si registra tra metà febbraio e maggio, è impensabile che i nerazzurri possano crollare: da metà agosto viaggiano a 2,6 di media, un’andatura che può valere addirittura i 100 punti, soglia superata una volta. Dalla Juve di Conte dieci anni fa».

Fonte: Corriere dello Sport – editoriale di Ivan Zazzaroni