Zazzaroni svela: «Conte al posto di Allegri. Inzaghi l’unica conferma!»

Ivan Zazzaroni fa il punto sulla situazione delle panchine di Serie A, molte delle quali destinate a saltare a fine stagione. Il giornalista, intervenuto su Radio24, rivela delle notizie su Allegri, Conte ma anche Inzaghi.

PANCHINE – A differenza dello scorso anno, in questa stagione Simone Inzaghi non è assolutamente messo in dubbio. Al contrario di altri allenatori di cui parla Ivan Zazzaroni su “Tutti Convocati”: «Inzaghi sarà l’unico allenatore ad essere confermato fra le big di Serie A? A questo punto sì. Penso che José Mourinho se ne va, non c’è un solo segnale che porta nella direzione opposta. Sarei veramente sorpreso se Massimiliano Allegri dovesse rimanere un altro anno. Inzaghi resterà all’Inter e ci mancherebbe altro. Sta facendo un grande lavoro. C’è qualcuno che ha il piacere di riportare Antonio Conte alla Juventus e questa cosa crea qualche imbarazzo, ma non fastidio in Allegri».