Zazzaroni: «Acerbi, sentenza sbagliata! Vi spiego»

Ivan Zazzaroni ha parlato della sentenza relativa alla vicenda Acerbi-Juan Jesus. Le dichiarazioni del giornalista.

SENTENZA ACERBI – Queste le parole di Ivan Zazzaroni nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Io credo che sia un’opinione. Per quello che ho visto e per quello che sono riuscito a scambiarmi anche qualche messaggio con Juan Jesus, io credo sinceramente che non se le sia inventate quelle cose. E ho trovato la sentenza una sentenza sbagliata. Anche in passate sono stati condannati, nello sport evidentemente, penso a Paolo Rossi, giocatori senza le prove perché Pablito fu condannato ma non c’erano le prove che avesse scommesso. Bisogna rispettare le sentenze, però si possono anche valutare e giudicare».