Zanetti: «Inter 2010? A Barcellona un segreto! I miei 3 tecnici top…»

Javier Zanetti ripercorre la sfida leggendaria tra Barcellona e Inter del 2010 al Camp Nou. Poi svela i suoi tre migliori allenatori avuti in carriera

SACRIFICIO − All’Aspire Academy Global Summit 2023, tenutosi oggi a Roma, ha parlato il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti: «Quando una squadra vuole arrivare ad un obiettivo e fa di tutto per farlo difficilmente non ci arriva. Quella squadra lì aveva grande personalità e affrontammo la squadra migliore del mondo con Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, Ibrahimovic, Pedro. Poi al Camp Nou, dopo 20’ con un uomo in meno, è scattato qualcosa in tutti noi che era quello di arrivare in finale. Tutti ci siamo sacrificati per questo obiettivo e anche così siamo arrivati in finale. Quando tu fai parte di una squadra, bisogna aiutarsi sempre, una squadra vincente deve essere sempre unita e pronta a sacrificarsi. Grandi allenatori? Simoni, Mourinho, Bielsa. Tutti allenatori che ti facevano andare oltre le tue possibilità, allenatori molto preparati con ampia conoscenza del calcio, conoscono molto bene tutte le dinamiche, allenatori completi e al top».