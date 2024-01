Zampini: «Inter forte e rosa vastissima. Il palazzo? Non esiste!»

Zampini, pur mantenendo le sue convinzioni tipiche dal fatto di essere tifoso della Juventus, resta abbastanza cauto sull’Inter. L’avvocato e scrittore, da Tutti Convocati su Radio 24, dice la sua dopo le polemiche degli ultimi giorni.

LA REAZIONE – Massimo Zampini è più tranquillo del solito sul fuoco incrociato fra Inter e Juventus: «Per me non esiste palazzo, c’è un problema ma è tutt’altro. Il problema è la reazione scomposta che stanno avendo, vivendo quello che ogni juventino ha vissuto per quarant’anni in ogni momento della sua vita da tifoso. Stanno chiedendo oggi di smettere di parlare di arbitri ma di questo meraviglioso gioco, quando io ho scritto sei libri tutti uguali. Giuseppe Marotta da juventino era accusato, ora no: questo scatena il corto circuito, per il resto per me non c’è palazzo. Scudetto? Non credo lo vincerà la Juventus. Il tema è la superiorità morale di dire di poter parlare di arbitri. Oggi per me l’Inter è forte, ha giocato benissimo la prima parte del campionato, ha una rosa vastissima e non si può solo parlare di arbitri. Ma è inutile innegare che tre giorni fa sia successo qualcosa».