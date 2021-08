Werner: «Lukaku tra i migliori tre al mondo. Suo arrivo aiuterà il Chelsea»

Timo Werner, attaccante del Chelsea, ha parlato di Romelu Lukaku e del suo imminente arrivo a Londra. Di seguito le sue parole, riportate dal tabloid inglese Mirror.

TRA I MIGLIORI – Queste le parole di Timo Werner, che non sembra preoccupato dalla concorrenza con Romelu Lukaku al Chelsea: «Probabilmente è uno dei tre migliori attaccanti al mondo al momento, non credo che ci sia bisogno di aggiungere altre parole. È un attaccante di classe mondiale che migliorerebbe qualsiasi squadra. Penso che sia sempre un’ottima cosa avere un altro attaccante vicino a me come quando ero al Lipsia, perché quando giochi da solo hai sempre su di te l’attenzione di uno o due difensori. Con lui sai sempre che puoi giocare le palle lunghe e lui sa tenerle, quindi è ottimo avere un’arma del genere che possa anche aiutare i giocatori veloci accanto a lui».

Fonte: Mirror