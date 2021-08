Breda: «Dzeko all’Inter? Doveva arrivare prima! Inzaghi, bella sfida»

Dzeko sarà oggi a Milano per le visite mediche con l’Inter, come annunciato da Sportitalia (vedi articolo). Alla stessa emittente ha parlato l’allenatore Breda, valutando come Inzaghi avrà la squadra.

MODIFICHE IN ROSA – Edin Dzeko a breve sarà dell’Inter e Roberto Breda ricorda come l’interesse sia di lungo corso: «Doveva già andare, si è perso uno scudetto però. Vedo difficile che arrivino contemporaneamente Dzeko e Duvan Zapata: si può portare sempre sui giocatori forti, però non fai giocare Lautaro Martinez che è stato protagonista tutto l’anno? Sono tutti titolari, a volte devi essere bravo con certi equilibri. L’ha fatto Antonio Conte, che ha penalizzato magari Alexis Sanchez per dare forza alla coppia. Bisogna vedere come arrivi, è sempre nella testa dell’allenatore. È una bella sfida per Simone Inzaghi, che si trova un ambiente diverso. È in una società importantissima, che ha vinto il titolo ma parte coi malumori per il mercato. Alla Lazio ha fatto un grande lavoro, ma non è mai stato costretto a vincere che è una cosa completamente diversa».