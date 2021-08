FOTO – Oristanio posa con un ex Inter: «È in buone mani»

Gaetano Oristanio è passato ufficialmente in prestito dall’Inter al Volendam, in seconda divisione olandese (vedi comunicato). E subito ha posato con un ex nerazzurro, nonché tecnico del club: Wim Jonk.

IN BUONE MANI – Dopo il comunicato ufficiale del suo arrivo al Volendam e le prime parole ai tifosi della sua nuova squadra (vedi articolo), Gaetano Oristanio ha posato insieme a Wim Jonk, tecnico ed ex calciatore nerazzurro. “Inter, Gaetano è in buone mani” la promessa fatta dal club olandese attraverso i propri canali social ufficiali. Peraltro Oristanio al Volendam troverà pure il portiere Filip Stankovic, suo ex compagno in Primavera fino alla scorsa stagione.