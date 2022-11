Vitor Baia: «Inter-Porto? Fiducia per natura! Abbiamo una missione»

Vitor Baia, ex portiere, è ora il vice presidente del Porto che ha pescato l’Inter al sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Al sito ufficiale della formazione portoghese dà un commento sull’esito.

L’AVVERSARIO – Vitor Baia commenta l’Inter avversario del Porto: «Sarà un’eliminatoria di grande livello contro una squadra di grande qualità, con ottimi giocatori. Ho fiducia nella squadra e il Sergio Conceiçao, sappiamo che è possibile e vogliamo passare. Siamo positivi per natura, il nostro DNA è quello delle vittorie. Sarà straordinario vedere San Siro e l’Estadio do Dragao pieni, per due partite di alto livello: vedremo chi sarà il migliore che passerà ai quarti di finale. Vogliamo andare avanti, la nostra missione è fare il meglio possibile. Possiamo fare qualcosa di interessante in Champions League: siamo ambiziosi, abbiamo storia e siamo abituati a giocare in questa competizione. Possiamo farcela».