Visnadi: «Zhang ha debiti, non l’Inter! Handanovic rinnova ma…»

Visnadi ci tiene a specificare la differenza fra le finanze dell’Inter e quelle di Zhang. Intervenuto su Radio Sportiva, il giornalista parla anche di Handanovic e di altre situazioni di mercato.

FUTURO INCERTO – Gianni Visnadi spiega alcune situazioni che riguardano il mondo nerazzurro. Nel corso della trasmissione “Microfono Aperto” il giornalista afferma: «Si continua a fare confusione fra i debiti della proprietà e quelli della società Inter. È Suning che ha i debiti e per garantirli ha messo in pegno l’Inter. Se non pagherà perderà l’Inter. La società nerazzurra chiude gli esercizi di bilancio in passivo però rispetta gli impegni con la federazione nazionale e internazionale. L’anno che l’Inter ha vinto lo scudetto non pagando regolarmente gli stipendi c’era una delega con la Federcalcio che è stata sfruttata. I debiti non ce li ha l’Inter ma Steven Zhang, che rischia di perderla, la questione è ben diversa. Passando alla questione portieri, non credo che i nerazzurri faranno il prossimo campionato solo con Samir Handanovic. Probabilmente lo sloveno rinnoverà però non per fare il titolare se non dovesse esserci André Onana. L’Inter ha seguito a lungo Guglielmo Vicario ma non ha potuto chiudere perché non aveva ancora venduto il camerunese. Adesso sta guardando Anatoliy Trubin e prenderà sicuramente un altro portiere. L’Inter non vende Onana a meno di 60 milioni di euro. Quella sarebbe una plusvalenza pazzesca, visto che lo scorso anno è arrivato a zero. I nerazzurri hanno bisogno di quei soldi per fare altre operazioni, una su tutte riportare Romelu Lukaku a Milano. Vedremo se sarà più la voglia del Manchester United di avere Onana o la capacità dell’Inter di rinunciare a Lukaku».