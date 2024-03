Verona, colpo salvezza! Lecce battuto e balzo in classifica

Lecce-Verona è terminata con il punteggio di 0-1. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la squadra di Baroni che fa un balzo importante in classifica

SUCCESSO – Il Verona si aggiudica lo scontro salvezza contro il Lecce. Al Via del Mare gli ospiti si impongono per 0-1. Il vantaggio della squadra di Baroni arriva in avvio di gara: all’11’ Folorunsho carica il sinistro da fuori, Baschirotto devia la palla che si insacca dove Falcone non può arrivare. Qualche minuto dopo possibile chance per pareggiare per il Lecce ma Chiffi prima fischia e poi revoca, con l’ausilio del VAR, un calcio di rigore per i salentini per un presunto tocco di mano di Magnani. La squadra di D’Aversa continua a spingere e al 33′ colpisce la traversa con Almqvist. Nel finale di tempo è Montipò a negare la gioia del pareggio ai salentini, con un bell’intervento su un colpo di testa di Krstovic. Nella ripresa il Verona si abbassa ed il Lecce fatica a trovare occasioni, con la gara che si conclude sullo 0-1. Nel finale grande nervosismo in campo, con Henry espulso a tempo scaduto. Il Verona esce, almeno momentaneamente, dalle zone pericolose della classifica e sale a 26 punti in classifica, al tredicesimo posto. Il Lecce, ora sedicesimo, è a +1 sulla zona retrocessione.