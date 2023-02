Valero: «Inter, non è una stagione negativa! I cambi in corso aiutano Inzaghi»

Valero interviene nel pre-partita di Bologna-Inter per dire la sua sul match di Serie A ma anche su quello di Champions League giocata quattro giorni fa. Di seguito le dichiarazioni dell’ex giocatori nello studio di Dazn.

SOSTITUZIONI –Borja Valero interviene nel pre-partita di Bologna-Inter. Queste le valutazioni dell’ex giocatore nello studio di Dazn: «All’Inter non si può parlare di stagione negativa perché sta lottando ancora per due competizioni e deve fare il massimo in campionato. È una squadra che è cambiata, però vedo dei miglioramenti. La partita di Champions League ha dato molta fiducia ai nerazzurri. Anche i cambi sono entrati benissimo e hanno fatto la differenza. Le sostituzioni sono un aiuto in più che il mister ha a disposizione anche oggi. È positivo quando a partita in corso puoi far subentrare dalla panchina dei giocatori così».