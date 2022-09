Una bruttissima Juventus salvata da Perin: la Fiorentina sbaglia un rigore

Una Juventus pessima ottiene un altro pareggio (1-1) dopo quelli contro Sampdoria e Roma. La Fiorentina però getta via la possibilità di vincere: Jovic si fa parare un rigore dal migliore in campo Perin. E Allegri tiene tutta la partita fuori l’ex Vlahovic.

NUOVO STOP – Una Juventus non certo in grande stile pareggia con la Fiorentina. Finisce 1-1 al Franchi, in una partita con botta e risposta nel primo tempo e coi viola che fanno molto di più. Pur creando poco ai bianconeri basta un’azione per andare in vantaggio: al 9′ su cross di Juan Guillermo Cuadrado la palla finisce sul secondo palo, tiro-cross di Filip Kostic e con l’addome Arkadiusz Milik deve solo correggere in rete. Secondo gol consecutivo per l’ex Napoli, dopo quello di mercoledì allo Spezia. La squadra di Massimiliano Allegri non costruisce sul vantaggio e becca il pari al 29′: lancio di Riccardo Sottil sulla destra per Christian Kouamé, fuga e conclusione vincente. La Juventus chiede un fuorigioco, ma è tutto buono. Sul finire del primo tempo proteste della Fiorentina, per un cross da sinistra deviato da Leandro Paredes col braccio. L’arbitro fa proseguire, ma dopo un minuto circa il VAR lo richiama: è rigore, abbastanza netto. Ci vuole un po’ per batterlo, Luka Jovic calcia alla sua sinistra e Mattia Perin (migliore in campo) manda sul palo. Occasione gettata al vento dalla Fiorentina. Nella ripresa è praticamente un monologo viola, che però non riesce a passare. Danilo da Silva sfiora l’autogol deviando un cross da destra, Perin salva all’88’ su gran tiro di Sofyan Amrabat. E Fiorentina-Juventus si chiude senza altri spunti.