VIDEO IN – Fabbian ancora in gol: «Differenza con Inter Primavera. Sul derby oggi…»

Fabbian, centrocampista di proprietà dell’Inter in prestito alla Reggina (oggi protagonista con gol), dopo la partita terminata 3-0 in favore della sua squadra ha risposto alle domande di Inter-News.it, una anche sul derby di oggi.

ORGOGLIO – Giovanni Fabbian ha risposto così alle domande di Inter-News.it dopo Reggina-Palermo: «La squadra è sempre sul pezzo, noi ci facciamo trovare sul pezzo. Il cammino però è ancora lungo. Per me è motivo di orgoglio, possono succedere tante cose. Penso solo a farmi trovare pronto. Pronostico per il derby? Non mi voglio esprimere (ride, ndr)».

SEMPRE A DISPOSIZIONE – Fabbian dopo Inter-News.it ha risposto anche alle domande dei colleghi: «Concorrenza? Io cerco sempre di farmi trovare pronto e di dare il massimo. Mi metto a disposizione. Differenza tra Primavera e Serie B? Le differenze ci sono, però l’importante è riuscire ad adattarsi nel migliore dei modi».

Di seguito il video dell’intervista dopo Reggina-Palermo in zona mista e le domande di Inter-News.it pubblicato attraverso il canale YouTube ufficiale.