Trevisani: «Vlahovic, tempi di recupero più lunghi. Attenzione con l’Inter»

Riccardo Trevisani in una diretta su Fantacalcio.it ha parlato del possibile recupero di Dusan Vlahovic, che potrebbero allungarsi così da saltare anche la sfida con l’Inter.

TEMPI LUNGHI – Trevisani parla così del recupero di Dusan Vlahovic: «Io mi focalizzerei sulle condizioni di Dusan Vlahovic. Contro il Lecce non ci sarà sicuramente, ma non è tutto. Non ha recuperato totalmente dall’affaticamento accusato contro il Benfica. Niente di straordinario o grave, nessun infortunio lungo. Ma sarà molto dura vederlo in campo anche contro Paris Saint Germain e Inter».