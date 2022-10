Zhang smentisce, ma persistono voci sulla cessione: coinvolte due banche

Nonostante Zhang abbia confermato l’impegno di Suning a mantenere il controllo del club per tanto tempo (qui le parole del presidente a riguardo), le voci sulla cessione non si fermano. Anche oggi, nell’assemblea degli azionisti, si è parlato delle due banche incaricate da Suning di cercare acquirenti

VOCI INSISTENTI – Come riporta anche Reuters, le parole di Steven Zhang durante l’assemblea degli azionisti sarebbero di circostanza. Il presidente nerazzurro ha affermato che Suning terrà il club per tanto tempo ancora: . Il futuro del Club non è mai stato in discussione, e la nostra visione per l’Inter è chiara. Il nostro impegno è a lungo termine, volto a garantire un futuro all’altezza della storia dei nostri colori». Nonostante queste parole, Goldman Sachs e Reine Group sono ancora a lavoro per cercare un acquirente per l’Inter. La richiesta di Zhang è di 1,2 miliardi di euro. L’Inter, sebbene Zhang abbia detto di non star parlando con nessun investitore, rimane in vendita.