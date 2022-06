Trevisani: «Inter, il tridente fa impazzire ma Skriniar non lo sacrificherei»

Riccardo Trevisani, dagli studi di Sport Mediaset, ha commentato la strategia di mercato dell’Inter. Per il giornalista l’ipotetico tridente Lukaku-Dybala-Lautaro Martinez per Skriniar non s’ha da fare

NON SNATURARSI − Trevisani contrario al tridente nerazzurro con sacrificio importante in difesa? «Tridente Inter? Potrebbero fare grandi cose anche se fatico a pensare ad un attacco che possa funzionare anche per quanto riguarda la fase difensiva. Sono difficili da collocare, non sacrificherei Skriniar per avere quell’attacco soprattutto per non depauperare un patrimonio difensivo importante come quello nerazzurro. L’Inter non si deve snaturare per avere il tridente anche se ovviamente fa impazzire».