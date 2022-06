Barzaghi: «Lukaku, l’Inter deve concludere il lavoro. Il belga ce l’ha fatta!»

Lukaku, grazie ad un grande lavoro diplomatico, è riuscito a sbloccare definitivamente la trattativa. Ora serve trovare la quadra tra Inter e Chelsea per chiudere il suo ritorno

CONCLUDERE IL LAVORO − Matteo Barzaghi, in collegamento dalla sede dell’Inter per Sky Sport, ha aggiornato sulla situazione Lukaku. Le sue parole: «Giorni e ore calde per Lukaku, contatti tra le due società. Adesso bisogna concretizzare, Lukaku ha aperto questa porta. Ce l’ha fatta, bisogna portare al termine il suo incredibile lavoro. Quello che era uno spiraglio, ora è una possibilità concreta. Il Chelsea ha aperto al prestito, l’Inter può convincere i Blues con un prestito oneroso. Ora al via i contatti tra le due squadre. L’Inter esplorerà questa trattativa, vediamo se si arriverà ad una conclusione».