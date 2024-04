Thiago Motta: «Solo squadre come l’Inter sanno entrare con squadre così chiuse»

Thiago Motta cita l’Inter nel parlare di squadre forti, capaci di giocare e vincere anche contro avversarie che si difendono bene.

SQUADRE CHIUSE − A Dazn, Thiago Motta sottolinea la difficoltà nel giocare contro squadre chiuse. Solo poche squadre riescono a scardinare queste difese, tra queste il tecnico del Bologna cita l’Inter: «Anche l’anno scorso ci siamo trovati contro squadre che si difendevano molto bene. Proviamo, non è facile. Non solo per il Bologna, ma anche per tutte le squadre della Serie A. Non è facile affrontare squadre che si chiudono bene. Magari solo squadre come l’Inter hanno questa possibilità di entrare con più facilità, come lo è stato anche il Napoli l’anno scorso».